AP: испаноязычные конгрессмены сравнили миграционную политику США с расизмом

Глава министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен сказала членам конгресса, что ведомство «находится на пути» реализации воссоединения детей мигрантов с семьями. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на двух источников, которые присутствовали на частной встрече, где Нильсен отчитывалась о ситуации с детьми мигрантов.

Встреча была посвящена обсуждению текущей ситуации в рамках воссоединения детей мигрантов с их семьями, которые были ранее разделены в рамках политики «нулевой терпимости». На встрече присутствовали около 20 членов испаноязычной группы конгресса США, которые представляют интересы испаноязычных американцев в рамках законодательного процесса в стране.

Реклама

Как отмечает агентство, конгрессмены встретили Нильсен с открытым недоверием и гневом.

Конгрессмен-республиканец Луис Гутьеррес обвинил Нильсен в том, что она работает на «расистский режим».

«Я не расист», — ответила Нильсен.

Ранее федеральный суд США постановил, что правительство не имеет права разделять детей нелегальных мигрантов с их родителями. Обозначенный судом крайний срок по воссоединению всех детей со своими семьями назначен на 26 июля. По последним данным агентства, чуть более половины из 2,5 тыс. детей вернулись к своим родителям или опекунам.

Разделение детей в рамках миграционной политики «нулевой терпимости» вызвало общенациональную критику, направленную против президента США Дональда Трампа.

AP отмечает, что под давлением Трамп отказался от политики разделения семей мигрантов, но сотни детей на данный момент остаются разделенными со своими родителями.