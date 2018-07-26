МИД России выразил США протест из-за дела Марии Бутиной

Заместитель официального представителя МИД России Артем Кожин заявил, что Москва заявила Вашингтону протест в связи со следственными действиями в отношении россиянки Марии Бутиной. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам дипломата, на Бутину оказывали «жесточайшее психологическое давление».

Реклама

«Чего стоит хотя бы восьмичасовой обыск при аресте, когда ворвавшиеся в арендованную квартиру агенты ФБР, вооруженные автоматами, в буквальном смысле ломали мебель, перетряхивали и даже рвали вещи, вскрывали полы и стены. Ничего предосудительного они не нашли, но, несмотря на полное отсутствие доказательств вины, ей отказано в освобождении», — подчеркнул Кожин.

Ранее в российском посольстве в США заявили, что расследование дела Бутиной проходит «в том же стиле», что и следствие по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.