Посольство отреагировало на декларацию США по статусу Крыма

Представители посольства России в США заявили, что Вашингтон некорректно оперирует правовыми нормами и принципом самоопределения. Об этом сообщается в официальном фейсбуке дипмиссии.

Ранее Госдеп США опубликовал декларацию, согласно которой американские власти признают незаконным присоединение Крыма к России.

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«С декларациями и заявлениями по Крыму Госдеп выступает ежеквартально. Ничего нового мы не услышали. Только убедились, что партнеры живут в иной реальности», — говорится в сообщении российской дипмиссии.

Представители посольства отметили, что власти США обращаются к международным правовым нормам и праву на самоопределение, однако эти же принципы были в основе присоединения Крыма к России. В дипмиссии подчеркнули, что «сотни тыс. украинцев» приезжают отдыхать в Крым, что не укладывается в миф «о российской «оккупации» и «агрессии».

Ранее также сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко поблагодарил США за непризнание Крыма частью России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.