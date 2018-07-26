Группа когрессменов потребовала импичмента замгенпрокурора США

11 республиканцев из палаты представителей конгресса США выступили с инициативой вынесения импичмента заместителю генерального прокурора Роду Розенстайну. С соответствующей резолюцией ознакомился телеканал Fox News.

Согласно документу, конгрессмены считают прокурора виновным в намеренном утаивании документов и информации от конгресса, неподчинении повесткам и злоупотреблении законом о наблюдении за иностранными разведками.

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По данным телеканала, спикер палаты представителей Пол Райан не поставил свою подпись под документом.

Ранее Розенстайн заявлял, что ему поступали как частные, так и публичные угрозы.