В США выпустили декларацию о непризнании российского Крыма

Госдеп США опубликовал Крымскую декларацию, согласно которой Соединенные Штаты не признают Крым частью России. Документ, подписанный госсекретарем Майком Помпео, опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

«Как мы сделали в случае с Декларацией Уэллеса 1940 [года], США подтверждают, что их политикой является отказ от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией [Крыма]», — говорится в декларации.

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Составители документа отметили, что Крым был «захвачен силой, что противоречит международному праву». Также американские власти призвали Россию прекратить «оккупацию» Крыма и «уважать» принципы международного права.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что его американский коллега Дональд Трамп разделяет позицию мирового сообщества по Крыму.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.