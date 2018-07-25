В Белом доме рассказали, почему Трамп боится вмешательства России за демократов
Президент США Дональд Трамп боится вмешательства России в американские выборы в пользу демократов, так как они являются оппозицией. Об этом заявил представитель Белого дома Хоган Гидли, передает РИА «Новости».
«Он (Трамп) говорит о постоянном вмешательстве в наши выборы, он считает, что это происходило… Он считает, что они (Россия) будут вмешиваться на стороне демократов… Они оппозиционная партия, он это имел в виду в своих твитах», — подчеркнул политик.
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Промежуточные выборы в конгресс США состоятся 6 ноября. На них переизберут палату представителей конгресса, 35 членов сената, ряд губернаторов и других должностных лиц.
Ранее Трамп в своем твиттере заявил, что опасается вмешательства России в предстоящие выборы.