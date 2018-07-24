Трамп: США готовы заключить «настоящую сделку» с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов заключить с Тегераном «настоящую сделку» по ядерной программе. Об этом сообщает Fox News.

По его словам, США готовы заключить настоящую иранскую ядерную сделку.

Он также подчеркнул, что данная сделка будет отличаться от сделки, которую заключила прошлая администрация США.

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Трамп добавил, что в настоящее время Иран «изменился».

Однако, президент США не уточнил, как именно изменился Иран.

Ранее Трамп заявил, что Иран будет «страдать», если продолжит угрожать США.

По его словам, США не будут терпеть »безумные» слова Ирана.