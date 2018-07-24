Путин выразил соболезнования в связи со смертью Вениамина Яковлева

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким скончавшегося советника президента Вениамина Яковлева. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил его вклад в совершенствование судебной системы и развитие юридической наук.

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Советник президента России Яковлев скончался 24 июля на 87-м году жизни.

«Уважаемые Галина Ивановна, Вера Вениаминовна, Наталья Вениаминовна. Примите глубокие соболезнования в связи с постигшим вас горем. Уход из жизни Вениамина Федоровича Яковлева — большая, невосполнимая утрата», — написал президент.

Путин отметил, что Яковлев был крупным ученым, видным государственным деятелем, широко образованным человеком, проявившим талант, ответственность и преданность делу.

Яковлев в начале 90-х принимал участие в работе над текстом Конституции России, а также был главой Высшего Арбитражного Суда и главой Минюста СССР.