СМИ рассказали о возможном наличии у США секретной информации с закрытой встречи Трампа и Путина

В США могут располагать секретной информацией, собранной во время встречи тет-а-тет президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на саммите в Хельсинки 16 июля. Об этом сообщает Politico cо ссылкой на источники.

Источники, знакомые с возможностями разведки США, допустили наличие у Вашингтона информации, собранной c закрытой встречи Трампа и Путина. Отмечается, что такой возможностью располагает сверхсекретная спецслужба по сбору данных США. Такие эксперты специализируются на перехвате сообщений «на лету», поясняет издание. Таким образом они могли получить информацию из окружения Путина на саммите в Хельсинки.

Реклама

Politico пишет, что источники выразили уверенность в том, что такая сверхсекретная служба собрала информацию, причем не только от российской стороны во время саммита, но и из Кремля.

В материале говорится, что по большей части сверхсекретная служба действовала тайно, а существование организации и ее название были неизвестны общественности десятилетиями. Тем не менее, информация о сверхсекретной службе всплыла после утечки, организованной бывшим сотрудником Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвардом Сноуденом.

Например, из этих утечек, которые вызвали сильную критику во всем мире, стали доступны подробности о том, как эта служба систематически прослушивала частный телефон канцлера ФРГ Ангелы Меркель.