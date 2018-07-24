Медведев назвал смерть Яковлева «невосполнимой потерей»

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев на своей странице «ВКонтакте» почтил память советника российского президента Вениамина Яковлева, назвав его «одним из самых ярких и авторитетных юристов», а его смерть — «невосполнимой потерей».

Медведев упомянул как профессиональные, так и личностные качества Яковлева, особенно отметив вклад советника в становление и развитие правосудия в России.

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«Вениамин Федорович был человеком редкой интеллигентности, талантливым и сердечным. Он многое сделал для российской юриспруденции, совершенствования законодательства, формирования правового государства, становления и развития независимого правосудия в нашей стране», — написал Медведев.

Российский премьер-министр также подчеркнул, что Яковлев воспитал не одно поколение талантливых ученых и практикующих юристов.

Ранее стали известны дата и место прощания с Вениамином Яковлевым.