Названы дата и место прощания с Вениамином Яковлевым

__is_photorep_included11866489: 1

Прощание с советником президента России Вениамином Яковлевым состоится 26 июля. Об этом сообщил в твиттере глава Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

«Прощание с Вениамином Федоровичем Яковлевым пройдет в 11.00 26.07 в траурном зале ЦКБ. Вечная память», — написал он.

Реклама

24 июля советник президента России Вениамин Яковлев скончался на 87-м году жизни после продолжительной болезни .

Карьеру Яковлев начал в 1953 году — преподавателем Якутской юридической школы, которую возглавил в 1954 году. Он был сопредседателем Ассоциации юристов России, доктором юридических наук, профессором, членом-корреспондентом РАН, заслуженным юристом РСФСР, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Яковлев в начале 90-х принимал участие в работе над текстом Конституции России.