Дочь посла США в России уходит с Fox News после критики в адрес Трампа

Абби Хантсман, которая является дочерью посла США в России Джона Хантсмана, уходит с канала Fox News. Об этом пишет The Huffington Post со ссылкой на источники.

Как отмечается, на Fox News Хантсман работала 2015 года в качестве репортера, а с 2016 года стала соведущей шоу Fox & Friends Weekend. По словам источников, она переходит работать на другой телеканал.

Ранее сообщалось, что ведущий телеканала Fox News Крис Уоллес, который взял интервью у президента России Владимира Путина, взял отпуск и вместе с женой посетил Москву и Санкт-Петербург. По словам ведущего, его несколько раз узнали на улице, однако поездка прошла «без каких-либо проблем».