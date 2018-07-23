MSNBC: Макфол опасается преследования России по делу Браудера через Интерпол

Экс-посол США Майкл Макфол считает, что российские власти планируют преследовать его в рамках дела Браудера через Интерпол. Об этом он рассказал в эфире американского телеканала MSNBC.

Макфол рассказал, что беспокоится из-за того, что российское правительство планирует предъявить ему обвинение и будет использовать Интерпол, чтобы преследовать его, если администрация президента США Дональда Трампа так ничего и не предпримет.

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Он также назвал дело Браудера «сумасшедшей историей». Российские правоохранительные органы считают, что преступная группа Браудера вывела из страны деньги и акции на сумму $1,5 млрд., из них $400 тыс. были переведены на счета Демократической партии США.

Во время саммита России и США в Хельсинки 16 июля, президент России Владимир Путин допустил расширение сотрудничества двух стран в расследованиях, которое обеспечивает договор 1999 года о взаимной помощи по уголовным делам. Во время совместной пресс-конференции Путин обратился к Трампу с предложением о том, чтобы российские следователи могли допросить граждан США, «которые имеют какое-то отношение к незаконным действиям на территории России». В частности, российская сторона заявляла о желании допросить и экс-посла США Майкла Макфола. Однако после рассмотрения предложения российской стороны президент США Дональд Трамп отклонил его.

По словам Макфола, российское правительство, которое использует Интерпол «в политических целях», может обратиться к организации, после чего последует экстрадиция Макфола для дачи показаний в Россию.

Ранее глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, которого Генпрокуратура России обвинила в переводе денег экс-кандидату в президенты США Хиллари Клинтон, был «потрясен» ответом Белого дома на выдвинутые против него обвинения.