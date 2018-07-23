ЦИК получил документы о проведении референдума по изменению пенсионной системы

В ЦИК России получили документы о возможном проведении референдума по вопросу об изменении пенсионной системы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на секретаря комиссии Майю Гришину.

«В ЦИК на прошлой неделе поступило уведомление от Мосгоризбиркома по вопросу возможного проведения референдума об изменении пенсионного законодательства», — рассказала Гришина.

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По ее словам, в настоящее время документы находятся в работе, вопрос будет рассмотрен на заседании ЦИК, но дата рассмотрения еще не определена.

При этом по словам Гришиной, заседание «должно состояться в ближайшее время». По закону, ЦИК в течение 10 дней с момента получения уведомления о возможности референдума должен рассмотреть его на открытом заседании.

Ранее инициативная группа представителей КПРФ подала в Мосгоризбирком документы на проведение референдума, где предлагается вынести вопрос: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?».

Госдума рассмотрела законопроект об изменении пенсионной системы 19 июля.