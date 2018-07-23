Госсекретарь США Майк Помпео сравнил власти Ирана с мафией, сообщает Reuters.

По словам дипломата, Иран «управляется кем-то, кто больше похож на мафию, чем на правительство». Отмечается, что Помпео имел в виду «огромное богатство» и коррупцию иранских политиков.

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Он также заявил, что США «поддержат долго игнорировавшийся голос иранского народа». Госсекретарь рассказал, что Соединенные Штаты запустили круглосуточное вещание на фарси на телевидении, радио и в социальных сетях.

Ранее Помпео заявил, что Иран использует свои дипломатические представительства для планирования терактов в Европе. Также ранее сообщалось, что президент Ирана Хасан Роухани назвал возможное столкновение со страной «матерью всех войн».