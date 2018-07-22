Партия Ле Пен может прекратить существование из-за отсутствия дотаций

Европарламент, вслед за следователями суда Парижа, которые приняли решение об удержании государственных дотаций, которые должна была получить партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен, заморозил дотации партии, передает Journal du dimanche.

«Такое стремление убить самую главную оппозиционную французскую партию является беспрецедентным попранием демократии», — заявила Марин Ле Пен.

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Она также отметила, что партия может прекратить свое существование из-за удержания дотаций уже в конце августа.

Ранее сообщалось, что следователи постановили лишить партию «Национальное объединение» дотаций в размере €2 млн.