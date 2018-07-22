Сирия установила дипломатические отношения с Южной Осетией

Сирийский министр иностранных дел Валид Муаллем и его коллега Дмитрий Медов из частично признанного государства Южная Осетия подписали договор об установлении дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает государственное сирийское агентство SANA.

Переговоры между министрами прошли в рамках визита делегации из Южной Осетии в Сирию. Отмечается, что во время встречи министры обсудили развитие двухсторонних отношений в ряде областей. Также Муаллем рассказал о подписании нескольких двухсторонних соглашений в интересах обеих стран.

Ранее сообщалось, что Грузия разорвала дипотношения с Сирией. Такое решение власти страны приняли после того, как Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.