Захарова отреагировала на резкое выступление российского дипломата в ООН

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала выступление заместителя постоянного представителя России при ООН Владимира Сафронкова в организации. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По ее словам, заявление Сафронкова «что ты глаза отводишь» в адрес его британского коллеги Мэттью Райкрофта стали «криком отчаяния».

Реклама

Она также добавила, что в словах Сафронкова была «сконцентрирована боль» из-за ситуации вокруг отношений России и Великобритании.

Захарова подчеркнула, что несмотря на подобный инцидент традиционный язык дипломатии пока «не стоит хоронить».

Ранее Захарова заявила, что британские политики используют трагедию с отравлением двух граждан Великобритании в Эймсбери в своих целях.