В Госдепе отреагировали на предложение Путина провести референдум в Донбассе
Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что проведение референдума в Донбассе было бы нелегитимным. Об этом она написала в своем твиттере.
Ранее СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу обдумать возможность проведения референдума для урегулирования конфликта в Донбассе.
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«Администрация (президента США — «Газета.Ru») не поддерживает проведение референдума на востоке Украины — «референдум» был бы нелегитимным. Мы продолжаем поддерживать минские соглашения для разрешения конфликта», — отметила Науэрт.
Ранее на предложение президента России отреагировали в Белом доме.