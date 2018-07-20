NBC: администрация Трампа воссоединила меньше четверти детей мигрантов с родителями

Администрация президента США Дональда Трампа воссоединила с семьями лишь 364 из 2,5 тыс. детей мигрантов. Об этом сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на официальное заявление американских властей.

Обозначенный судом США крайний срок по воссоединению всех детей со своими семьями наступит 26 июля, отмечается в материале.

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При этом, из 1,6 тыс. родителей, имеющих право на воссоединение со своими детьми, 719 имеют окончательные постановления о депортации, что означает, что они будут депортированы из страны сразу после воссоединения со своими детьми.

NBC отмечает, что таким родителям, возможно, предстоит выбирать между возвращением своего ребенка в страну вместе с семьей или тем, чтобы оставить его на попечении правительства США, некоммерческих организаций, приемных семей или родственников, чтобы иметь возможность получить убежище в Соединенных Штатах.

Глава министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен заявила, что ведомство делает все возможное, чтобы уложиться в срок 26 июля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает влияние мигрантов на культуру Европы негативным.