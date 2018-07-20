Антонов удивился «жестко напряженной» реакции США на встречу Трампа и Путина

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов признался, что не ожидал «жестко напряженной реакции» США на встречу американского лидера Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Как отмечается, такое заявление Антонов сделал на встрече международного клуба «Валдай».

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«Мы ожидали что реакция будет смешанной, но не ожидали что реакция будет жестко напряженной», — заявил Антонов.

Ранее глава аппарата Белого дома Джон Келли после совместной пресс-конференции по итогам саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина призвал республиканцев открыто критиковать американского лидер.