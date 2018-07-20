СМИ: американский конгрессмен подверг сомнению обвинения против России в кибератаках

Конгрессмен-республиканец от Калифорнии Дана Рорабахер сомневается в обвинениях в отношении России, связанных с кибератаками, он планирует проконсультироваться со сторонними «экспертами», пишет американская газета The Washington Post.

WP напоминает, что Рорабахер известен тем, что призывал США к более дружественным отношениям с Россией. В интервью местным СМИ Рорабахер высказал сомнения в том, что Россия могла быть причастна к хакерским атакам на территории США.

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По словам конгрессмена, было много вопросов в отношении хакерских взломов Национального комитета Демократической партии США и что это, возможно, была «внутренняя работа», за которой последовало многолетнее прикрытие.

Речь идет об обвинениях против 12 сотрудников ГРУ, которые были выдвинуты 13 июля Генпрокурором США Родом Розенштейном. По версии американских властей, они виновны во взломе серверов Национального комитета Демократической партии.

Рорабахер заявил, что объяснение обвинительного заключения «настолько сложное и техническое, что трудно судить, насколько оно точное».

Конгрессмен планирует поговорить с экспертами по кибервойнам, чтобы обсудить информацию, содержащуюся в обвинительных заключениях.

Ранее сообщалось, что разведка США представила Дональду Трампу высоко секретный доклад о «российском вмешательстве» за две недели до принятия присяги на должность президента США.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.