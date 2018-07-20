Трамп назвал Обаму «полным простофилей» в касающихся России вопросах
Президент США Дональд Трамп в интервью CNBC заявил, что президент США Барак Обама был «полным простофилей» в вопросах, которые касались России.
Трамп подчеркнул, что в отличии от своего предшественника Барака Обамы, он относится к России «более жестко».
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«Обама был простофилей в связанных с Россией вопросах, Обама был полным простофилей», — сказал Трамп.
Трамп также отметил, что считает свою позицию по России немного более жесткой, чем у любого президента США «за долгие, долгие годы»
Ранее сообщалось, что Трамп пообещал стать «худшим врагом» российского президента Владимира Путина, если отношения Москвы и Вашингтона «не будут работать».