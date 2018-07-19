Белый дом: Трамп отклонил предложение Путина о допросе граждан США

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что американский лидер Дональд Трамп отклонил предложение президента России Владимира Путина об организации допросов на взаимной основе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, Трамп отклонил «любезное предложение Путина о взаимных допросах».

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Она также отметила, что США рассчитывают на то, что «Путин обеспечит приезд в Соединенные Штаты 12 граждан России, чтобы они подтвердили свою невиновность».

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США не поддержал идею о допросе граждан Соединенных Штатов, с предложением которого выступил Путин во время совместной пресс-конференции с Трампом по итогам их встречи в Хельсинки.