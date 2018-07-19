Трамп намерен обсудить с Путиным ситуацию на Украине

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что в ходе новой встречи с российским лидером Владимиром Путиным планирует обсудить с ним ситуацию на Украине.

По его словам, он намерен обсудить с Путиным борьбу с терроризмом, безопасность Израиля, ситуацию на Украине, Ближний Восток и КНДР.

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Он также добавил, что планирует поговорить с Путиным на тему торговли и кибербезопасности.

Ранее Путин заявил, что риски обострения ситуации на востоке Украины сохраняются.

По его словам, причина этого заключается в несоблюдении Киевом взятых на себя полномочий.