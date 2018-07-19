Politico: Мишель Обама запустит агитационную кампанию к промежуточным выборам в США

Бывшая первая леди США Мишель Обама планирует включиться в промежуточные выборы в США с агитационной кампанией. Об этом сообщает Politico cо ссылкой на свои источники.

Отмечается, что кампания будет направлена на агитацию избирателей принять участие в голосовании. Проект, получивший название «Когда мы все голосуем», будет беспартийным, добавляет Politico. Экс-первая леди США также намерена привлечь к кампании таких знаменитостей, как актер Том Хэнкс, певец Тим Макгроу, баскетболист Крис Пол и другие. Группа будет зарегистрирована как некоммерческая организация, отделенная от фонда Обамы.

Politico пишет, что такое решение является результатом «месяцев тайных разговоров и планирования, полных неудачных попыток и неопределенности». По словам нескольких источников издания, Мишель Обама появится на публичных мероприятиях по всей стране осенью. Промежуточные выборы в США должны состояться в ноябре текущего года.