В Израиле приняли закон о еврейском характере страны

Кнессет (парламент Израиля) принял закон, согласно которому страна является «национальным домом еврейского народа», сообщает Times of Israel.

Отмечается, что закон во втором и третьем чтениях был утвержден за одну ночь. За принятие закона проголосовали 62 депутата парламента, 55 были против и двое воздержались.

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Закон также объявляет Иерусалим столицей государства, признает еврейский календарь официальным государственным календарем и устанавливает ряд государственных праздников. Также он понижает статус арабского языка до «особого».

Документ вызвал протесты со стороны арабского населения Израиля. Он был доработан после консультаций с политологами, которые указывали на то, что ряд пунктов закона являются дискриминационными и могут «бросить тень на Израиль на международной арене».

Ранее сообщалось, что США решили выделить более $21 млн на строительство посольства в Иерусалиме.