Трамп отказался обвинять Путина во лжи

<img src="//img.gazeta.ru/files3/649/11853649/upload-RTX6BMR7-pic905-895x505-5340.jpg">

Американский президент Дональд Трамп отказался обвинять российского коллегу Владимира Путина во лжи в связи со «вмешательством России» в выборы в США. Об этом он сказал в эфире телеканала CBS.

Как отмечается, вопрос о правдивости заявлений Путина во время пресс-конференции по итогам состоявшейся в Хельсинки встречи двух лидеров задал журналист телеканала. По словам Трампа, он доверяет данным разведки США.

Реклама

«Я не хочу вникать, говорит ли он (Владимир Путин. — Газета.Ru) правду или нет», — сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что согласен с оценкой директора американской национальной разведки Дэна Коутса по поводу того, что угроза «российского вмешательства» в выборы в стране продолжает существовать.