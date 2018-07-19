Трамп подтвердил, что верит разведке США по «российскому вмешательству»

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Президент США Дональд Трамп заявил, что согласен с оценкой директора американской национальной разведки Дэна Коутса по поводу того, что угроза «российского вмешательства» в выборы в стране продолжает существовать. Об этом политик сказал в интервью CBS.

По словам Трампа, он принимает оценку Коутса , поскольку считает его экспертом в своей области.

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«И если он говорит, то я принимаю это. Но я вам скажу, что лучше бы этого (вмешательства) не было», — сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил о личной ответственности Путина за «вмешательство России» в выборы. По словам Трампа, он считает президента России Владимира Путина «лично ответственным» за якобы произошедшее, поскольку Путин руководит страной.