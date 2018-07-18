Госдеп прокомментировал обвинения России по делу Браудера

Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт заявила, что утверждения Москвы о причастности к преступлениям американских граждан, которых Россия хотела бы допросить по делу Уильяма Браудера, абсурдны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, утверждения российской стороны «абсолютно абсурдны».

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Ранее в Генпрокуратуре России назвали фамилии людей, которых планируется допросить по делу главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

Как отмечалось, российская сторона хотела бы вызвать на допрос, экс-посла США в России Майкла Макфола, двух бывших сотрудников Госдепа США и экс-глава бюро Госдепартамента по разведке Роберта Отто.