Посол России ответил на вопрос о секретных договоренностях Путина и Трампа

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По словам посла России в США Анатолия Антонова, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не заключали секретных договоренностей во время встречи в Хельсинки, передает РИА «Новости».

«Владимир Владимирович все рассказал. Никаких секретных договоренностей, насколько я знаю, с тех встреч, которые проходили в Хельсинки, не было», — сказал Антонов.

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Ранее Трамп заявил, что он доверяет выводам американских спецслужб о «вмешательстве» России в выборы в Соединенных Штатах. Ранее он утверждал обратное на итоговой пресс-конференции после саммита с российским президентом Владимиром Путиным.

Также ранее Трамп заявлял, что в Хельсинки он говорил с Путиным «с позиции огромной силы».