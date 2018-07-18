Келли призвал республиканцев критиковать Трампа после саммита с Путиным

Глава аппарата Белого дома Джон Келли после совместной пресс-конференции по итогам саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина призвал республиканцев открыто критиковать американского лидера. Об этом пишет издание Vanity Fair со ссылкой на источники в администрации.

Отмечается, что Келли был «разгневан» ошибкой Трампа на пресс-конференции, когда он сказал, что у него не было оснований предполагать, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году. Это высказывание вызвало большое количество критики в американских СМИ, впоследствии глава США заявил, что оговорился.

По данным издания, Келли призвал республиканцев публично критиковать Трампа, чтобы он вернулся к своим высказываниям и пересмотрел их.