Трамп рассчитывал, что обвинения по «российскому делу» помогут на саммите с Путиным
Президент США Дональд Трамп решил выдвинуть новые обвинения по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году до саммита с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы иметь преимущество на переговорах. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обвинения 12 российским разведчикам предъявлены во взломе компьютерных сетей кандидата в президенты США на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, а также Демократической партии США были выдвинуты 14 июля, за два дня до саммита лидеров стран в Хельсинки.
По данным агентства, решение об объявлении новых обвинений до саммита было принято Трампом совместно с заместителем генерального прокурора Родом Розенштейном. Трамп посчитал, что новые обвинения помогут «усилить руку» в переговорах с Путиным.