Обама предупредил о распространении «политики страха» в США

Бывший президент США Барак Обама во время выступления в Йоханнесбурге (ЮАР) заявил, что в США набирает популярность «политика сильной руки». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на текст выступления Обамы.

Экс-президент отметил, что в настоящее время новости приносят все больше «головокружительных, вселяющих беспокойство» заголовков.

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«Начала проявляться и пришла в движение политика страха, недовольства и косности. Эта политика продвигается такими темпами, которые несколько лет назад показались бы невообразимыми», — сказал Обама.

Также, по его мнению, в данный момент набирает популярность «политика сильной руки», которая угрожает американским демократическим институтам.

При этом Обама не стал называть никаких имен из нынешней администрации Белого дома.

Ранее Обама прокомментировал выход США из ядерной сделки с Ираном.