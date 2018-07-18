Президент Финляндии оценил итоги встречи Трампа и Путина

Глава Финляндии Саули Ниинистё написал в своем фейсбуке, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки не принесла негативных результатов.

«Итоги встречи оцениваются и критикуются. Для нас, кто видел угрожающие сценарии, большим облегчением является то, что они не воплотились в жизнь. Отсутствие негатива является здесь позитивом», — говорится в сообщении Ниинистё.

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По словам финского президента, саммит стал отправной точкой для диалога между Россией и США. Он отметил, что обсуждение вопросов контроля за вооружением «пробудили надежду».

Встреча Путина и Трампа прошла 16 июля в Хельсинки.

Ранее сообщалось, что Ниинистё обсудил с Трампом «Северный поток — 2».