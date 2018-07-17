Трамп о «российском деле»: я оговорился
Президент США Дональд Трамп заявил, что оговорился в ходе вчерашней пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.
В ходе пресс-конференции американский президент заявил, что не было оснований полагать, что Россия вмешалась в выборы президента США в 2016 году.
Реклама
По словам Трампа, он не понимал негативной реакции СМИ на его слова, и только когда увидел расшифровку речи, понял, что оговорился. На самом деле, заявил президент США, он имел в виду, что «нет причин утверждать, что Россия НЕ вмешивалась в американские выборы».
Ранее сообщалось, что в Овальном кабинете Белого дома погас свет, когда Трамп заговорил о разведслужбах.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию выступления президента США.