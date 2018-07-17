МИД России прокомментировал ход расследования крушения MH17

МИД России в связи с четырехлетней годовщиной крушения Boeing авиакомпании Malaysia Airlines на востоке Украины прокомментировал ход расследования происшествия. Комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД раскритиковали Нидерланды и международную следственную группу за отказ принять помощь от России и за предвзятость расследования.

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«Вопиющим фактом является то, что Нидерланды фактически сняли с Киева вину за незакрытие воздушного пространства над районом боевых действий на востоке страны», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что ОБСЕ не участвует в расследовании крушения MH17.