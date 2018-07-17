В Генпрокуратуре рассказали, кого планируют допросить по делу Браудера

В Генпрокуратуре России назвали фамилии людей, которых планируется допросить по делу главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы управления ведомства Александра Куренного.

В числе тех, кого российская сторона хотела бы вызвать на допрос, экс-посол США в России Майкл Макфол, двое бывших сотрудников Госдепа США и экс-глава бюро Госдепартамента по разведке Роберт Отто.

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«Кстати, у нас есть вопросы не только к гражданам США. Среди прочих я бы отметил сотрудников специальных служб других государств, которые взаимодействовали с теми людьми, которых я ранее назвал. Например, очень хотели бы пообщаться с Кристофером Стилом. Это агент британской Ми-6», — добавил Куренной.

Ранее сообщалось, что в России закрыли третье дело против Браудера.