В Финляндии назвали спонсора саммита Путина и Трампа

Финский премьер-министр Юха Сипиля заявил, что все расходы на проведение саммита президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа взяла на себя Финляндия. Об этом сообщает Yle Uutiset.

Также он отметил в своем твиттере, что для финского правительства было честью организовать данный саммит. По мнению Сипиля, переговоры российского и американского президентов прошли хорошо.

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«Счастлив отметить, что (саммит) #Helsinki2018 прошел хорошо. Для моего правительства было честью предоставить вспомогательные средства для проведения встречи, которую организовал президент Ниинисте», — написал Сипиля.

Финский премьер также подчеркнул важность диалогов на международном уровне.

«В настоящее время правила, основанные на международном сотрудничестве и диалоге, чрезвычайно важны для всех нас», — сказал Сипиля.

Саммит Путина и Трампа прошел 16 июля в столице Финляндии Хельсинки. Он стал первой полноформатной встречей российского и американского лидеров.

Ранее сообщалось, что Путин извинился перед жителями Хельсинки за неудобства, которые им доставил саммит.