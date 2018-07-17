Путин не согласился с позицией Трампа по Крыму

Президент России Владимир Путин заявил, что президент США Дональд Трамп считает присоединение Крыма к России незаконным. Об этом сообщает RT.

Президент подчеркнул, что у российских властей противоположная точка зрения на этот вопрос.

«Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом ООН», — сказал Путин.

Реклама

Он отметил, что для России вопрос присоединения Крыма «закрыт».

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Трамп не признает законность присоединения Крыма к России. Сам Трамп не давал однозначного ответа о том, собирается ли он признавать Крым российским, но отмечал, что ему не нравится ситуация с вхождением Крыма в состав России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.