Путин ответил на вопрос о компромате на Трампа

__is_photorep_included11841061: 1

Во время пресс-конференции по итогам встречи с американским президентом Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин ответ на вопрос, есть ли у него компромат на коллегу из США. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Вопрос о наличии у российской стороны «компрометирующего материала против Трампа и его семьи» вызвал у главы государства смех. По словам Путина, когда Трамп находился в Москве в качестве бизнесмена, российский президент не знал об этом. Он также посоветовал американскому журналисту «выбросить эту шелуху из головы».

Реклама

«Хочу сказать: если бы у них был (компромат), он бы вышел уже давно», — заметил Трамп.

Ранее Путин рассказал, почему хотел победы Дональда Трампа на выборах президента США.