СМИ рассказали, как бойкот британских политиков отразился на ЧМ-2018

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Бойкот британских политиков чемпионата мира по футболу-2018 не повлиял на престиж России. Об этом пишет британская газета The Independent.

The Independent отмечает, несмотря на то что в четвертьфинале российская сборная уступила хорватам, чемпионат мира по футболу стал триумфом для страны и ее президента Владимира Путина.

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После успешного завершения ЧМ-2018 и саммита с президентом США Дональдом Трампом, президент России Владимир Путин только укрепит свои позиции, отмечает издание. После этих событий Путин «зацементировал» свою популярность среди населения.

Тем не менее, газета напоминает, что уважение, с которым Трамп относится к Путину, может быть непредсказуемым. Резкие высказывания в отношении России прозвучали из уст Трампа во время саммита НАТО — накануне встречи с Путиным. Помимо этого, во время визита в Великобританию и встречи с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй американский президент раскритиковал Россию за присоединение Крыма и сказал, что этого бы не произошло, если бы он руководил Белым домом в то время.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее Трамп и Путин встретились в Хельсинки на саммите. До встречи американский президент заявил, что считает причиной плохих отношений России и Соединенных Штатов глупость со стороны США.