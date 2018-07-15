В главной финской газете появилось открытое письмо к Путину и Трампу

Финские журналисты опубликовали открытое письмо к президенту России Владимиру Путину и его американскому коллеге Дональду Трампа в связи с предстоящей встречей в Хельсинки 16 июля. Оно было напечатано на русском, английском и финском языках в газете Helsingin Sanomat.

Как отмечается, статью написали журналист-комментатор издания в Вашингтоне Саска Саарикоски и собственный корреспондент газеты в США Лаура Саарикоски. Они напомнили о «духе Хельсинки», когда приезд первых лиц начинается в напряженной атмосфере, а заканчивается в дружественной.

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«От постоянной деградации отношений США и России ни выигрывает никто. Поэтому встреча на высшем уровне в Хельсинки — важное событие, несмотря на все имеющиеся сложности», — говорится в материале.

Журналисты также пожелали Путину и Трампу мудрости в признании фактов, а также попросили их не решать вопросы Европы без участия европейцев.

Ранее глава МИД ФРГ рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Трампа.