Глава МВБ США: Россия использует соцсети для разобщения американцев

Министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен заявила, что Россия якобы использует социальные сети для того, чтобы посеять разногласия среди американцев. Об этом сообщает CNN.

По ее словам, разведка США зафиксировала «попытки» России посеять «раздор» среди граждан Соединенных Штатов с помощью соцсетей.

Реклама

Она также добавила, что нет свидетельств того, что Россия «нацеливается» на промежуточные выборы 2018 года.

Нильсен подчеркнула, что новые обвинения по «российскому делу», которые были предъявлены 12 разведчикам, подтверждают то, что США не потерпят любого вмешательства.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал новые обвинения по «российскому делу».