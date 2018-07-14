Источник: Путин и Эрдоган договорились о встрече

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились провести встречу на полях саммита БРИКС, который запланирован на 25-27 июля и должен пройти в Йоханнесбурге, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в администрации турецкого главы государства.

«Президенты России и Турции провели сегодня телефонный разговор, в ходе которого договорились повести встречу в конце месяца в Йоханнесбурге на саммите БРИКС», — сообщил источник.

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На сайте Кремля сообщается, что в ходе беседы лидеры обсудили совместные шаги по урегулированию кризисной ситуации в Сирии на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, а также договоренностей, достигнутых в рамках астанинского формата.

Ранее источник сообщил, что Эрдоган предупредил Путина об угрозе дестабилизации Сирии.