Пользователи соцсетей высмеяли Порошенко за выступление перед пустым залом

Пользователи соцсетей посмеялись над снимком с совместного брифинга президента Украины Петра Порошенко и генсека НАТО Йенса Столтенберга. Фотографию опубликовал в своем фейсбуке главный редактор издания «Таймер» Юрий Ткачев.

На снимке видно, что Порошенко и Столтенберг выступают перед почти пустым залом, в которым сидит немногим больше 10 журналистов.

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«Украина-НАТО: «Ваше мнение очень важно для нас»», — подписал снимок Ткачев.

В комментариях пользователи высказывали различные версии того, почему на брифинге так мало представителей прессы. Некоторые отмечали, что это «репетиция» и все журналисты «вышли на обед», один из пользователей пошутил, что все журналисты ушли в пресс-центр чемпионата мира по футболу.

Ранее Порошенко пригрозил изоляцией тем, кто шантажирует Украину.