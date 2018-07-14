Лавров прокомментировал дело о «вмешательстве России»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал расследование дела о «российском вмешательстве» в президентские выборы США в 2016 году. Об этом сообщает RT.

По его словам, в документе о расследовании данного дела не были изложены взгляды военной разведки.

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Он также добавил, что в отчете комитета сената США по разведке о «российском вмешательстве» не приводится ни одного факта.

Лавров подчеркнул, что российская сторона не имеет никакого отношения к тому, как проходили выборы в США.

Ранее сообщалось, что в США предъявили обвинения по «российскому делу» 12 разведчикам.