Президент Мексики попросил Помпео обеспечить воссоединение семей мигрантов
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето обратился к госсекретарю США Майку Помпео с просьбой обеспечить воссоединение детей нелегальных мигрантов с их родителями. Об этом сообщается на сайте мексиканского кабмина.
Как отмечается, Ньето в ходе встречи с Помпео попросил его обеспечить воссоединение разделенных на границе США семей.
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При этом Ньето также заявил, что необходимо найти альтернативу разделению детей с родителями для обеспечения их благополучия.
Ранее сообщалось, что суд США обязал правительство страны вернуть детей нелегальных мигрантов их родителям.