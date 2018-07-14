Президент Мексики попросил Помпео обеспечить воссоединение семей мигрантов

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето обратился к госсекретарю США Майку Помпео с просьбой обеспечить воссоединение детей нелегальных мигрантов с их родителями. Об этом сообщается на сайте мексиканского кабмина.

Как отмечается, Ньето в ходе встречи с Помпео попросил его обеспечить воссоединение разделенных на границе США семей.

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При этом Ньето также заявил, что необходимо найти альтернативу разделению детей с родителями для обеспечения их благополучия.

Ранее сообщалось, что суд США обязал правительство страны вернуть детей нелегальных мигрантов их родителям.