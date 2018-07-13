МИД России выразил протест послу Греции из-за высылки российских дипломатов

Посол Греции в Москве Андреас Фриганас был вызван в МИД России, где ему был выражен протест в связи с высылкой двух российских дипломатов. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«13 июля в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Греческой Республики в Российской Федерации Андреас Фриганас, которому был выражен решительный протест в связи с высылкой двух российских дипломатов и запрещением на въезд еще двум гражданам Российской Федерации», — сообщили в МИДе.

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По мнению МИДа, за «антироссийским решением» правительства Греции стоит Вашингтон.

Ранее официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт заявила, что Вашингтон поддерживает решение правительства Греции о высылке двух российских дипломатов.