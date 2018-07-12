Макрон заявил, что Трамп не угрожал выходом США из НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его американский коллега Дональд Трамп не угрожал странам-членам НАТО выходом США из альянса. Об этом сообщает Reuters.

По словам французского лидера, сообщения СМИ о том, что за закрытыми дверями Трамп пригрозил союзникам покинуть НАТО из-за споров о расходах, не соответствуют действительности.

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«Ни в коем случае, ни на двусторонних встречах, ни на многосторонних, он не говорил, что выйдет из НАТО», — рассказал Макрон.

Президент Франции также отметил, что переговоры проходили взвешенно и уважительно, несмотря на критические твиты Трампа в преддверии саммита.

«Переговоры проходили в ином тоне. Они были откровенными, но никто не показывал пальцем и не проявлял неуважения», — отметил Макрон.

По мнению французского президента, поднимать расходы с 2 до 4% ВВП нет необходимости, однако все участники переговоров согласились с идеей увеличить затраты до уровня договоренностей 2014 года.

Ранее сообщалось, что что Трамп потребовал от стран НАТО увеличить оборонные расходы до 4% ВВП.